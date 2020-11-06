Штаб Трампа заявил, что выборы в США не закончены

Ранее Трамп не признал свое поражение на выборах и собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания, который даёт необходимые ему 20 голосов выборщиков. Помощники главы государства ведут консультации, касающиеся плана действий республиканца в случае победы или поражения на выборах президента США.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.

