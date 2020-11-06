Штаб Трампа заявил, что выборы в США не закончены
Штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил, что выборы в США не закончены, а прогнозы о победе Байдена в ряде штатов неверны, передает РИА Новости.
Ранее Трамп не признал свое поражение на выборах и собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания, который даёт необходимые ему 20 голосов выборщиков. Помощники главы государства ведут консультации, касающиеся плана действий республиканца в случае победы или поражения на выборах президента США.
Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. На пост президента страны претендуют действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в нескольких штатах продолжается подсчёт голосов. На данный момент в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков из необходимых для победы 270.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Белоруссия пообещала ответить на новые санкции Евросоюза
- Сбой подачи кислорода произошёл в ковидном госпитале Курска
- Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости
- Народное прощание с Жванецким не состоится из-за пандемии COVID-19
- Власти Австрии освободили шестерых задержанных в связи с терактом в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru