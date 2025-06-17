«Наглое вторжение»: Трамп нацелен на смену политического режима в Иране
Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил НСН, что нападение на Иран – это проект США, Нетаньяху действует по указанию Трампа.
Американский лидер Дональд Трамп нацелен на смену политического режима в Иране, а ядерная программа – это лишь повод для «наглого вторжения», заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
Израиль может получить от США противобункерные бомбы на фоне обострения конфликта с Ираном, пишет Axios. Они необходимы для уничтожения подземного объекта по обогащению урана в Фордо. Сафаров уверен, что бомбы могут быть применены уже через неделю.
«Это проект США, в нападении на Иран главная задача не ядерная программа, а смена политического режима. Израиль тут ни при чем, (премьер-министр Израиля. - прим. НСН) Нетаньяху делает все по указанию Трампа. Нетаньяху, конечно, человек авантюрный, но не самоубийца. Без США Израиль бы не справился с таким гигантом, как Иран. Эти государства несоизмеримы по потенциалу и мощи. Запасы Израиля будут истощены за одну-две недели, Иран может взять инициативу на себя, если в процесс не будут включены другие страны», - рассказал он.
По его словам, Вашингтон рассчитывал на молниеносную победу, но этого не случилось, поэтому будут применяться новые методы давления на Иран.
«Молниеносной победы не получилось, никто не ожидал, что у Ирана есть такие ресурсы на ответ. Каждый день работает на Иран. Стратегия заключалась в том, чтобы сделать Иран более сговорчивым, теперь эта стратегия ломается. Это наглое вторжение без каких-либо причин. Трамп может передать противобункерные бомбы Израилю, потому что уничтожение ядерного потенциала Ирана входит в схему смены политического режима. Они хотят лишить Ирана основного фактора для развития. США предлагают Ирану остановить свое развитие, но обещают давать все необходимое. Конечно, это зависимость, на которую Иран не пойдет. Иран научен горьким опытом, полагается только на себя. Поэтому через неделю мы сможем стать свидетелями применения этих американских бомб. Они будут применены и по отношению к гражданским объектам», - добавил собеседник НСН.
Израиль пытается не допустить появление ядерной бомбы у Ирана, но Тегеран откажется от исследований, только если ему нанесут тяжелое военное поражение, заявил ранее НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
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