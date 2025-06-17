Американский лидер Дональд Трамп нацелен на смену политического режима в Иране, а ядерная программа – это лишь повод для «наглого вторжения», заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.

Израиль может получить от США противобункерные бомбы на фоне обострения конфликта с Ираном, пишет Axios. Они необходимы для уничтожения подземного объекта по обогащению урана в Фордо. Сафаров уверен, что бомбы могут быть применены уже через неделю.