СМИ: Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах

По словам журналиста, глава Белого дома также указал, что если бы он приехал в Венгрию вместо вице-президента США Джей Ди Вэнса, то результат выборов всё равно не изменился бы.

«При этом Трамп сказал мне, что считает Орбана хорошим человеком», - написал Карл в соцсети X.

Ранее лидер побеждающей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не планирует первым звонить президенту США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

