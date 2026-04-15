СМИ: Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах
Поражение на парламентских выборах партии «Фидес», лидером которой является премьер Венгрии Виктор Орбан, не беспокоит американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил сотрудник телеканала ABC Джонатан Карл.
По словам журналиста, глава Белого дома также указал, что если бы он приехал в Венгрию вместо вице-президента США Джей Ди Вэнса, то результат выборов всё равно не изменился бы.
«При этом Трамп сказал мне, что считает Орбана хорошим человеком», - написал Карл в соцсети X.
Ранее лидер побеждающей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не планирует первым звонить президенту США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- СМИ: Тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
- Минпросвещения не планирует вводить в РФ единую школьную форму
- Сокуров одобрил возрождение Госкино без «ужасающей» цензуры
- Трамп: США открывают Ормузский пролив для всего мира
- Создатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов умер на 81 году жизни
- Путин назвал причины снижения ВВП
- Мучительная борьба Свинцова: Почему правительство игнорирует рекламу магов и ведьм
- Театровед рассказала о том, как хотели закрыть «Современник»