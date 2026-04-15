СМИ: Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах

Поражение на парламентских выборах партии «Фидес», лидером которой является премьер Венгрии Виктор Орбан, не беспокоит американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил сотрудник телеканала ABC Джонатан Карл.

Песков: Россия с уважением относится к выбору венгерского народа

По словам журналиста, глава Белого дома также указал, что если бы он приехал в Венгрию вместо вице-президента США Джей Ди Вэнса, то результат выборов всё равно не изменился бы.

«При этом Трамп сказал мне, что считает Орбана хорошим человеком», - написал Карл в соцсети X.

Ранее лидер побеждающей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не планирует первым звонить президенту США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Denes Erdos
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВыборыВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры