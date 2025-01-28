Минюст подал иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам

Главное столичное управление Минюста обратилось в суд с заявлением о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кунцевский суд Москвы.

«Суд зарегистрировал иск ГУ министерства юстиции РФ по городу... о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"», — заявил собеседник агентства.

Дата рассмотрения заявления не назначена.

Фонд был зарегистрирован в 2007 году, в последнее время организация фактически прекратила работу, а ее основатели покинули страну.

Между тем Минюст предложил повысить штрафы за преступления в сфере экономической деятельности и актуализировать 36 статей с учетом инфляции, пишет Ura.ru.

