Минюст подал иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам
Главное столичное управление Минюста обратилось в суд с заявлением о ликвидации фонда помощи трансгендерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кунцевский суд Москвы.
«Суд зарегистрировал иск ГУ министерства юстиции РФ по городу... о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер"», — заявил собеседник агентства.
Дата рассмотрения заявления не назначена.
Фонд был зарегистрирован в 2007 году, в последнее время организация фактически прекратила работу, а ее основатели покинули страну.
Между тем Минюст предложил повысить штрафы за преступления в сфере экономической деятельности и актуализировать 36 статей с учетом инфляции, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru