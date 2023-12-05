«Шансов нет»: В России сочли Кеннеди-младшего «экзотичным» для президента США
Американист Александр Домрин заявил НСН, что у племянника Кеннеди нет никаких шансов получить президентское кресло без поддержки партии.
У Роберта Кеннеди-младшего на предстоящих президентских выборах в США нет никаких шансов, так как он выдвигается не от партии, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с НСН. При этом племянник Кеннеди покоряет всех своей «экзотичной» деятельностью.
Датский Saxo Bank ранее опубликовал десять «шокирующих предсказаний» на 2024 год. Так, например, аналитики банка ставят на победу независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего на предстоящих выборах президента в США. Домрин счел этот сценарий несбыточным.
«Какие-то шансы на выборах в США имеет только кандидат от республиканцев или демократов. Уже в этом плане Роберт Кеннеди-младший совершил ошибку, выйдя из партии. Его не пропустит демократическая партия, даже если он туда вернется. Шансов у него никаких. Я за ним давно слежу, он очень симпатичный парень, он экзотик. Семейство Кеннеди было неоднозначным, неоднородным, это не только королевская династия, там столько скелетов в чуланах. Роберт Кеннеди-младший всю жизнь занимается экологическим правом, это не коммерческое право, не слияния и поглощения. Этим он покоряет, так как он бессеребренник», - заключил он.
Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший сообщил Fox News, что демонтирует «военную империю» страны после победы на выборах. Он собрался вернуть американские вооруженные силы «к их истинной функции – защите родной страны». Кандидат в президенты отметил, что его дядя – Джон Кеннеди — не начал войну в Лаосе и Германии, не вторгся на Кубу, а также не стал пытаться уничтожать ракетные установки СССР во время Карибского кризиса, передает «Радиоточка НСН».
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