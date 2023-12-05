«Шансов нет»: В России сочли Кеннеди-младшего «экзотичным» для президента США

«Какие-то шансы на выборах в США имеет только кандидат от республиканцев или демократов. Уже в этом плане Роберт Кеннеди-младший совершил ошибку, выйдя из партии. Его не пропустит демократическая партия, даже если он туда вернется. Шансов у него никаких. Я за ним давно слежу, он очень симпатичный парень, он экзотик. Семейство Кеннеди было неоднозначным, неоднородным, это не только королевская династия, там столько скелетов в чуланах. Роберт Кеннеди-младший всю жизнь занимается экологическим правом, это не коммерческое право, не слияния и поглощения. Этим он покоряет, так как он бессеребренник», - заключил он.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший сообщил Fox News, что демонтирует «военную империю» страны после победы на выборах. Он собрался вернуть американские вооруженные силы «к их истинной функции – защите родной страны». Кандидат в президенты отметил, что его дядя – Джон Кеннеди — не начал войну в Лаосе и Германии, не вторгся на Кубу, а также не стал пытаться уничтожать ракетные установки СССР во время Карибского кризиса, передает «Радиоточка НСН».



