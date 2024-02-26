Трамп пообещал немедленно закрыть границу США в случае переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал немедленно закрыть границу страны после переизбрания. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что будет всеми способами бороться с нелегальной миграцией. Происходящее сейчас на границе с Мексикой он назвал «вторжением».
«Мы немедленно закроем границу, прекратим вторжение и в первый же день начнем крупнейшую в американской истории операцию по депортации нелегальных преступников», - заявил бывший президент.
Неделю назад на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган Трамп пожаловался на превращение США в страну третьего мира. Политик указал на коррумпированность судебной системы и неконтролируемый поток мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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