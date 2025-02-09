СМИ: Трамп раскрыл план по гарантиям безопасности для Украины

Вашингтон обеспечит Киеву гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу на территории Украины. Об этом сообщает издание «New York Post» со ссылкой на президента США Дональда Трампа.

При этом он подчеркнул, что оценивает объем сделки в $500 млн.