СМИ: Трамп раскрыл план по гарантиям безопасности для Украины
Вашингтон обеспечит Киеву гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу на территории Украины. Об этом сообщает издание «New York Post» со ссылкой на президента США Дональда Трампа.
При этом он подчеркнул, что оценивает объем сделки в $500 млн.
Политик отметил, что желает заключить такое соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен встретиться с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом в ближайшее время. Их переговоры могут состояться в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
До этого правительство Украины предложило команде американского лидера совместную разработку добычи полезных ископаемых. Однако в Киеве потребовали, чтобы добытые ресурсы не попали в распоряжение России.
Ранее Дональд Трамп призвал начать организовывать встречи по завершению украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru