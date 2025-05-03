СМИ: Трамп пропустит саммит НАТО, если блок не повысит расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп может пропустить июньский саммит НАТО, если альянс не повысит расходы на оборону. Об этом сообщает Spiegel.



По данным издания, новый посол США при блоке Мэтью Витакер предупреждал послов НАТО об этом. Дипломат подчеркивал требование Вашингтона о том, чтобы страны Североатлантического альянса обязались тратить на оборону 5% ВВП.



«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти пять процентов не всерьез... Но теперь они верят Витакеру на слово», — отмечается в материале.

Между тем стало известно, что страны НАТО в 2024 году израсходовали на оборонные нужды более $1,3 трлн.

