СМИ: Трамп пропустит саммит НАТО, если блок не повысит расходы на оборону
Президент США Дональд Трамп может пропустить июньский саммит НАТО, если альянс не повысит расходы на оборону. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, новый посол США при блоке Мэтью Витакер предупреждал послов НАТО об этом. Дипломат подчеркивал требование Вашингтона о том, чтобы страны Североатлантического альянса обязались тратить на оборону 5% ВВП.
«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти пять процентов не всерьез... Но теперь они верят Витакеру на слово», — отмечается в материале.
Между тем стало известно, что страны НАТО в 2024 году израсходовали на оборонные нужды более $1,3 трлн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полянский: США отложили в долгий ящик идею введения санкций против России
- Китай стал одним из главных поставщиков мяса в Россию
- В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
- СМИ: Трамп пропустит саммит НАТО, если блок не повысит расходы на оборону
- Дзюба установил рекорд по победным голам в чемпионате РФ
- В Китае при крушении вертолета погиб человек
- Минобороны: ПВО уничтожила 170 украинских беспилотников
- В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
- ВСУ атаковали Новороссийск дронами, безэкипажными катерами и ракетами
- В штате Гоа в Индии в давке у храма погибли шесть человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru