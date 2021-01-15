СМИ: Трамп покинет Вашингтон в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон утром 20 января, в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

На прошлой неделе Трамп написал в своём Twitter, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.

По данным Reuters, действующий глава государства намерен организовать прощальное мероприятие на базе президентских самолётов в штате Мэриленд. Как отметил источник агентства, позже Трамп отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида.

