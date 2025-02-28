СМИ: Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком США

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые закрепит английский язык в качестве единственного официального на федеральном уровне, сообщил The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что указ отменит распоряжение экс-президента США Билла Клинтона, по которому агентства и другие получатели федерального финансирования обязаны оказывать языковую помощь людям, не владеющим английским языком.

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Уточняется, что в США никогда не было государственного языка на федеральном уровне. При этом во многих штатах официальные языки утверждены.

Ранее Трамп принял решение приостановить действие всех кредитных карт правительственных чиновников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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