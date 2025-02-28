СМИ: Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком США

Уточняется, что в США никогда не было государственного языка на федеральном уровне. При этом во многих штатах официальные языки утверждены.

Ранее Трамп принял решение приостановить действие всех кредитных карт правительственных чиновников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».