СМИ: Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком США
Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые закрепит английский язык в качестве единственного официального на федеральном уровне, сообщил The Wall Street Journal.
Издание уточняет, что указ отменит распоряжение экс-президента США Билла Клинтона, по которому агентства и другие получатели федерального финансирования обязаны оказывать языковую помощь людям, не владеющим английским языком.
Уточняется, что в США никогда не было государственного языка на федеральном уровне. При этом во многих штатах официальные языки утверждены.
Ранее Трамп принял решение приостановить действие всех кредитных карт правительственных чиновников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru