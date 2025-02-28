СМИ: Трамп радикально сократит Госдеп

Президент США Дональд Трамп намерен радикально сократить Государственный департамент, оставив меньше дипломатов и посольств. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По данным издания, американская администрация хочет сосредоточить работу ведомства на заключении транзакционных правительственных соглашений, обеспечении безопасности, поощрении иностранных инвестиций в США. Госдепартамент ожидает «историческая реструктуризация».

Сколько посольств будет закрыто, пока неизвестно, однако американские власти планируют сократить значительное их число. По данным источника, сокращения могут затронуть консульства во Франции (в Ренне, Лионе, Страсбурге, Бордо), немецких Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге, португальском Понта-Делгаде, итальянской Флоренции, бразильском Белу-Оризонти.

Ранее Дональд Трамп анонсировал увольнение ряда агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США, которых президент назвал коррумпированными, пишет Ura.ru.

