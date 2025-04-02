СМИ: Трамп планирует встречу с главой Сирии в Саудовской Аравии в мае
Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в рамках визита в Саудовскую Аравию, сообщает израильский телеканал i24News со ссылкой на источники.
По информации канала, встреча пройдет в середине мая и организована при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Это будет первая зарубежная поездка Трампа после начала его нового президентского срока. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что визит не связан с возможной встречей Трампа с Владимиром Путиным.
Согласно данным Axios, Саудовская Аравия планирует пригласить Трампа после того, как Россия и Украина договорятся о прекращении огня. Саудовская Аравия активно участвует в посреднических усилиях США в переговорах с Россией и Украиной, передает «Радиоточка НСН».
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