СМИ: Трамп планирует встречу с главой Сирии в Саудовской Аравии в мае

Это будет первая зарубежная поездка Трампа после начала его нового президентского срока. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что визит не связан с возможной встречей Трампа с Владимиром Путиным.

Согласно данным Axios, Саудовская Аравия планирует пригласить Трампа после того, как Россия и Украина договорятся о прекращении огня. Саудовская Аравия активно участвует в посреднических усилиях США в переговорах с Россией и Украиной, передает «Радиоточка НСН».

