СМИ: Трамп не намерен помиловать Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не вошёл в список помилований действующего президента США Дональда Трампа, сообщает Fox News.

По данным телеканала, в минувшее воскресенье Трамп провёл в Белом доме встречу, в ходе которой обсуждался окончательный список лиц, которых президент намерен помиловать или же смягчить наказание. Отмечается, что Трамп помилует до 100 человек, сообщает РИА ФАН.

Как сообщает Fox News, помилование Ассанжа не ожидается, «несмотря на активную кампанию WikiLeaks, направленную на получение помилования для её основателя».

В декабре портал Axios сообщал, что Трамп планирует объявить о «волне помилований». Ожидалось, что президент смягчит наказание для бывших сотрудников своей администрации, экс-председателя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, а также Джулиана Ассанжа.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на вопрос о ситуации с Ассанжем. Захарова опубликовала цитату советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана. По его словам, арест оппозиционера Алексея Навального — нарушение прав человека, и политика необходимо освободить.

«Что-то давно про Ассанжа не слышно. Как он там, бедняга?», — написал в комментариях один из пользователей. Захарова ответила на вопрос словом «добивают».

