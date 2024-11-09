СМИ: Британия увеличит оборонные расходы из-за Трампа
Великобритания планирует увеличить свои оборонные расходы после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на источники.
Как ожидается, Лондон повысит расходы с текущего уровня около 2,2% ВВП до 2,5%.
«Источники в правительстве, ведущие деятели партии лейбористов и источники в оборонной промышленности... ожидают, что план по достижению 2,5% будет представлен весной 2025 года, через считанные недели после того, как Трамп войдет в Белый дом», — отмечается в материале.
По данным издания, это станет «жестом мира», призванным поспособствовать созданию хороших отношений между Трампом и лейбористами.
Ранее Британия анонсировала крупнейшую более чем за 50 лет реформу министерства обороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru