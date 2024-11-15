СМИ: ФБР столкнется с серьезными перестановками после прихода Трампа

После вступления в должность Дональда Трампа в качестве избранного президента США в ФБР ожидаются серьезные кадровые изменения, пишет журнал Newsweek.

Бывший помощник директора ФБР Том Фуэнтес заявил, что высокопоставленные сотрудники бюро, включая директора Кристофера Рея и его заместителя Пола Эббейта, могут быть вынуждены уйти в отставку.

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Фуэнтес отметил, что Рей скорее подаст в отставку добровольно, чем будет ожидать увольнения. При этом он предполагает, что Трамп окажет давление на Рея, чтобы тот покинул свой пост.

Кристофер Рей был назначен на должность директора ФБР в 2017 году во время первого срока Трампа. По законам США срок полномочий главы ФБР составляет 10 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФБРСШАТрамп

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