СМИ: ФБР столкнется с серьезными перестановками после прихода Трампа
После вступления в должность Дональда Трампа в качестве избранного президента США в ФБР ожидаются серьезные кадровые изменения, пишет журнал Newsweek.
Бывший помощник директора ФБР Том Фуэнтес заявил, что высокопоставленные сотрудники бюро, включая директора Кристофера Рея и его заместителя Пола Эббейта, могут быть вынуждены уйти в отставку.
Фуэнтес отметил, что Рей скорее подаст в отставку добровольно, чем будет ожидать увольнения. При этом он предполагает, что Трамп окажет давление на Рея, чтобы тот покинул свой пост.
Кристофер Рей был назначен на должность директора ФБР в 2017 году во время первого срока Трампа. По законам США срок полномочий главы ФБР составляет 10 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru