СМИ: ФБР столкнется с серьезными перестановками после прихода Трампа

Фуэнтес отметил, что Рей скорее подаст в отставку добровольно, чем будет ожидать увольнения. При этом он предполагает, что Трамп окажет давление на Рея, чтобы тот покинул свой пост.

Кристофер Рей был назначен на должность директора ФБР в 2017 году во время первого срока Трампа. По законам США срок полномочий главы ФБР составляет 10 лет, передает «Радиоточка НСН».

