СМИ: Трамп готовит тезисы по признанию выборов недействительными при поражении
Экс-президент США Дональд Трамп собирает набор аргументов, чтобы отвергнуть результаты предстоящих выборов в случае своего поражения на них, сообщил портал Axios.
Согласно данным, Трамп, которому в случае проигрыша грозит тюремное заключение и новые уголовные процессы, «в последние недели и месяцы расширил спектр своих необоснованных нападок на процедуры голосования в Соединенных Штатах». Портал напомнил, что республиканец критиковал концепцию голосования по почте и называл «глупой» концепцию голосования за 45 дней до выборов.
Подчеркивается, что Трамп готовится выдвинуть «более широкие риторические аргументы».
Ранее сообщалось, что Трамп планирует провести новый предвыборный митинг в городе Батлер в Пенсильвании, в котором 13 июля на него было совершено покушение. Он отметил, что намерен пригласить на мероприятие врачей, которые оказали ему помощь после ранения в результате покушения. Митинг пройдет 5 октября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru