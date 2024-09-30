СМИ: Трамп готовит тезисы по признанию выборов недействительными при поражении

Экс-президент США Дональд Трамп собирает набор аргументов, чтобы отвергнуть результаты предстоящих выборов в случае своего поражения на них, сообщил портал Axios.

Согласно данным, Трамп, которому в случае проигрыша грозит тюремное заключение и новые уголовные процессы, «в последние недели и месяцы расширил спектр своих необоснованных нападок на процедуры голосования в Соединенных Штатах». Портал напомнил, что республиканец критиковал концепцию голосования по почте и называл «глупой» концепцию голосования за 45 дней до выборов.