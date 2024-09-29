Трамп назвал вице-президента США Харрис «умственно отсталой»
29 сентября 202416:44
Бывший президент США Дональд Трамп вновь оскорбил вице-президента Камалу Харрис, пишет РИА Новости.
Трамп выступил перед сторонниками в штате Висконсин. В своей речи он оскорбил вице-президента Камалу Харрис и президента Джо Байдена.
«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», - сказал республиканец.
По его словам, только люди с ментальными отклонениями могут проводить в США текущую миграционную политику.
Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в том, что США «застряли» в конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru