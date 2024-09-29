Трамп назвал вице-президента США Харрис «умственно отсталой»

Трамп выступил перед сторонниками в штате Висконсин. В своей речи он оскорбил вице-президента Камалу Харрис и президента Джо Байдена.

«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», - сказал республиканец.

По его словам, только люди с ментальными отклонениями могут проводить в США текущую миграционную политику.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в том, что США «застряли» в конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».

