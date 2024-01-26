Маск упрекнул администрацию Байдена в содействии нелегальной миграции

Предприниматель выступил на стороне штата Техас в споре с федеральными властями по охране государственной границы. «Эта администрация намеренно нарушает закон, помогая... нелегальной миграции в беспрецедентных масштабах!», — заявил один из самых богатых людей в мире.

Ранее национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой и запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

