Маск упрекнул администрацию Байдена в содействии нелегальной миграции

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети Х упрекнул администрацию президента США Джо Байдена в содействии нелегальной миграции.

Власти Нью-Йорка обвинили губернатора Техаса в скотском обращении с мигрантами

Предприниматель выступил на стороне штата Техас в споре с федеральными властями по охране государственной границы. «Эта администрация намеренно нарушает закон, помогая... нелегальной миграции в беспрецедентных масштабах!», — заявил один из самых богатых людей в мире.

Ранее национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой и запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАДжо БайденИлон Маск

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