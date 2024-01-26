Маск упрекнул администрацию Байдена в содействии нелегальной миграции
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети Х упрекнул администрацию президента США Джо Байдена в содействии нелегальной миграции.
Предприниматель выступил на стороне штата Техас в споре с федеральными властями по охране государственной границы. «Эта администрация намеренно нарушает закон, помогая... нелегальной миграции в беспрецедентных масштабах!», — заявил один из самых богатых людей в мире.
Ранее национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой и запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru