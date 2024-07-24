СМИ: Теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября

По данным газеты, изначально Трамп настаивал на использовании в качестве площадки телеканала Fox News, однако позже он согласился на условия оппонентов.

Также кандидат от республиканцев указал, что желает и готов дебатировать не только с Харрис, но и с любым другим кандидатом от Демократической партии.

Ране президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и предложил вместо себя кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, сообщает 360.ru.

