СМИ: Теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября
Дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и представляющей демократов вице-президента Камалы Харрис пройдут 10 сентября на телеканал ABC News. Об этом сообщает Politico.
По данным газеты, изначально Трамп настаивал на использовании в качестве площадки телеканала Fox News, однако позже он согласился на условия оппонентов.
Также кандидат от республиканцев указал, что желает и готов дебатировать не только с Харрис, но и с любым другим кандидатом от Демократической партии.
Ране президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и предложил вместо себя кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, сообщает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Селин Дион получит $2 миллиона за выступление на открытии Олимпиады
- Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской на один месяц
- СМИ: Теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября
- ФТС: выросло число попыток контрабанды в аэропортах Москвы
- Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании майнинга криптовалют
- Госдума разрешила всем приставам применять силу, спецсредства и оружие
- Ученые рассказали о новом применении препарата от рака
- Госдума обязала кафе и рестораны выдавать бумажные чеки
- СК РФ: Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
- Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru