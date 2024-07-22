Хиллари Клинтон поддержала Камалу Харрис

Венгрия и Словакия пригрозили судом из-за остановки Киевом транзита нефти из РФ Аниматор задержан в Махачкале после гибели двух девушек на квесте Журналистку Курмашеву в Татарстане приговорили к 6,5 годам колонии за фейки об армии В СНТ в Астрахани загорелись 14 строений Фильм «Тополиный пух» с Лапенко и Тарасовой выйдет в широкий прокат 1 августа