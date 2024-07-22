Хиллари Клинтон поддержала Камалу Харрис
Вице-президент США Камала Харрис способна противодействовать политической программе Дональда Трампа. Об этом в своих соцсетях заявила экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон.
Она выразила поддержку Харрис, которая намерена стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.
Также Клинтон напомнила, что в прошлом вице-президент была прокурором.
«Этот блестящий прокурор сможет обосновать дело против осужденного преступника Дональда Трампа», - написала она.
Ранее в Нью-Йорке жюри присяжных в суде признало эес-президента США Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru