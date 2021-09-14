СМИ: талибы убили афганского снайпера, работавшего с Великобританией
Снайпер афганской армии был застрелен боевиками движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом написала газета Times со ссылкой на бывшего полковника армии Великобритании.
По имеющимся данным, 28-летний снайпер пытался скрыться от талибов в Кабуле, однако в понедельник 13 сентября его обнаружили и убили. Газета передает, что подразделение погибшего было одним из самых эффективных в ВС Афганистана.
«В него стреляли несколько раз, расстреляли на глазах у семьи», - передает Times слова бывшего военного Эша Александра-Купера. Он предположил, что такое поведение талибов весьма предсказуемо, а обещания амнистии для тех, кто сотрудничал с иностранцами, остается «вымыслом».
Переводчик Рафи Хоттак, который ранее работал в Афганистане и теперь проживает на британской территории, погибший военный планировал покинуть страну. Он входил в 700 афганцев, желавших эвакуироваться, однако не смог попасть ни на один рейс.
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