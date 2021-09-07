Талибы объявили состав нового правительства Афганистана

Представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд, сообщает Al Jazeera.

Заместителем премьера назначен мулла глава политофиса движения Абдул Гани Барадара, вторым вице-премьером стал Абдул Салам Ханафи.

На пост министра обороны назначен сын основателя движения Мухаммад Якуб Муджахид, МВД возглавил Сараджуддин Хаккани, а МИД - Амир Хан Мутаки.

Главой разведки назначен Абдул Хак Васик, министром экономики - Мохаммад Ханиф, министром финансов - Хедаятулла Бадри, главой Центробанка Афганистана - Мохаммад Идрис.

Муджахид отметил, что сам он возглавит министерство культуры и информации. Также он добавил, что объявленный состав афганского правительства является временным, поэтому все назначенные будут «исполняющими обязанности».

Ранее талибы заявили, что границы Афганистана будут закрыты до формирования нового правительства.

