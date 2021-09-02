Силы сопротивления обвинили талибов в провале переговоров по Панджшеру

Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил, что переговоры по афганской провинции Панджшер провалились из-за позиции запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Al-Jazeera, талибы сочли требования сопротивления неразумными и решили начать крупную военную операцию.

Ранее Член политбюро «Талибана» Мухаммед Наим призвал иностранные государства вернуть свои посольства в Афганистан и пообещал обеспечить полную безопасность их посольствам, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:БоевикиАфганистанТалибан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры