Силы сопротивления обвинили талибов в провале переговоров по Панджшеру
Представитель сил сопротивления Фахим Дашти заявил, что переговоры по афганской провинции Панджшер провалились из-за позиции запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает РИА Новости.
По данным телеканала Al-Jazeera, талибы сочли требования сопротивления неразумными и решили начать крупную военную операцию.
Ранее Член политбюро «Талибана» Мухаммед Наим призвал иностранные государства вернуть свои посольства в Афганистан и пообещал обеспечить полную безопасность их посольствам, сообщает «Свободная пресса».
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