СМИ: Талибы определились с верховным лидером Афганистана

По информации телеканала, Ахундзада станет главой государства и высшим политическим и религиозным авторитетом по примеру Ирана. Отмечается, что в настоящее время его местонахождение неизвестно.



Исполнительную власть сосредоточится в руках премьер-министра, которым станет один из заместителей Ахундзады. Позицию верховного судьи планируется передать мулле Абдулу Хаким Хаккани, являющимся доверенным помощником Ахундзады.

