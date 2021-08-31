СМИ: Талибы определились с верховным лидером Афганистана

Талибы, захватившие власть в Афганистане, планируют сделать верховным лидером страны муллу Хибатуллу Ахундзада. Об этом сообщил индийский телеканал News18 со ссылкой на источники, передает ТАСС.

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По информации телеканала, Ахундзада станет главой государства и высшим политическим и религиозным авторитетом по примеру Ирана. Отмечается, что в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Исполнительную власть сосредоточится в руках премьер-министра, которым станет один из заместителей Ахундзады. Позицию верховного судьи планируется передать мулле Абдулу Хаким Хаккани, являющимся доверенным помощником Ахундзады.

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