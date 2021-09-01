СМИ: талибы назначили нового губернатора провинции Панджшер

Захватившее власть в Афганистане запрещённое в России радикальное движение «Талибан» назначило нового губернатора провинции Панджшер, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства организации Амира Хана Мутаки.

В настоящее время в данном регионе сконцентрированы силы сопротивления, которые талибы призвали присоединиться к движению, дабы избежать столкновений.

Ранее СМИ сообщили, что ключевые посты в новом правительстве Афганистана заняли три лидера талибов. Должность министра обороны занял сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд, сын одного из лидеров «Талибана» Халифа Хаккани стал министром внутренних дел, а глава политического офиса организации мулла Абдул Гани Барадар возглавил МИД.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:БоевикиАфганистанТалибан
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