СМИ: талибы назначили нового губернатора провинции Панджшер
Захватившее власть в Афганистане запрещённое в России радикальное движение «Талибан» назначило нового губернатора провинции Панджшер, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства организации Амира Хана Мутаки.
В настоящее время в данном регионе сконцентрированы силы сопротивления, которые талибы призвали присоединиться к движению, дабы избежать столкновений.
Ранее СМИ сообщили, что ключевые посты в новом правительстве Афганистана заняли три лидера талибов. Должность министра обороны занял сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд, сын одного из лидеров «Талибана» Халифа Хаккани стал министром внутренних дел, а глава политического офиса организации мулла Абдул Гани Барадар возглавил МИД.
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