СМИ: Таксисты в Одессе будут отлавливать военнообязанных

Помимо прочего, военкомы обещают не трогать водителя и доплатить еще талоном на 59 литров бензина.

Ранее стало известно, что на Украине с начала специальной военной операции обнаружено около 700 преступных групп, оказывающих помощь мужчинам в уклонении от мобилизации и бегстве из страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



