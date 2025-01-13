СМИ: Таксисты в Одессе будут отлавливать военнообязанных
Таксисты в Одессе получили заказ на отлов военнообязанных, сообщили РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Так, для перевозки уклонистов требуют машину с расчетом на восемь пассажиров. Задача таксистов будет довезти уклонистов до районного военкомата.
Помимо прочего, военкомы обещают не трогать водителя и доплатить еще талоном на 59 литров бензина.
Ранее стало известно, что на Украине с начала специальной военной операции обнаружено около 700 преступных групп, оказывающих помощь мужчинам в уклонении от мобилизации и бегстве из страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru