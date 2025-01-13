СМИ: Таксисты в Одессе будут отлавливать военнообязанных

Таксисты в Одессе получили заказ на отлов военнообязанных, сообщили РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Так, для перевозки уклонистов требуют машину с расчетом на восемь пассажиров. Задача таксистов будет довезти уклонистов до районного военкомата.

В Молдавии не намерены выдавать Украине уклонистов

Помимо прочего, военкомы обещают не трогать водителя и доплатить еще талоном на 59 литров бензина.

Ранее стало известно, что на Украине с начала специальной военной операции обнаружено около 700 преступных групп, оказывающих помощь мужчинам в уклонении от мобилизации и бегстве из страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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