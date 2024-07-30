В Молдавии не намерены выдавать Украине уклонистов
Власти Молдавии не планируют выдавать Украине граждан-уклонистов. Об этом заявила пресс-служба МИД республики.
Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на появившееся в Сети «ложное заявление» вице-премьера, главы МИД Михая Попшоя.
«В нем приводятся вымышленные факты и говорится о несуществующих темах в диалоге и двусторонних отношениях Молдавии и Украины. Михай Попшой никогда не делал такого заявления», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее посол Украины в Молдавии Марко Шевченко заявлял, что Кишинев заинтересован в возвращении на Украину уклонистов, нелегально перешедших границу и не получивших убежища, напоминает RT.
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