В Молдавии не намерены выдавать Украине уклонистов

Власти Молдавии не планируют выдавать Украине граждан-уклонистов. Об этом заявила пресс-служба МИД республики.

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Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на появившееся в Сети «ложное заявление» вице-премьера, главы МИД Михая Попшоя.

«В нем приводятся вымышленные факты и говорится о несуществующих темах в диалоге и двусторонних отношениях Молдавии и Украины. Михай Попшой никогда не делал такого заявления», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее посол Украины в Молдавии Марко Шевченко заявлял, что Кишинев заинтересован в возвращении на Украину уклонистов, нелегально перешедших границу и не получивших убежища, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:УкраинаМолдавия

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