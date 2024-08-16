СМИ: Сжегшего украинскую БМП бойца РФ представят к награде
Российский военнослужащий, который сжёг украинскую БМП-1 в Курской области прямо перед носом украинских военных, будет награжден. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале рассказал, что 11 августа в Курской области оператор дрона заметил оставленную на дороге БМП-1 противника. В этот момент шесть украинских солдат прятались в лесу. Российский боец сам вызвался доехать до боевой машины на гражданском ВАЗе и уничтожить ее. Смирнов уточнил, что солдат подъехал к технике и сжег ее обычной канистрой с бензином.
По данным SHOT, бойца представят к награде.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, которые взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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