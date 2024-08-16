СМИ: Сжегшего украинскую БМП бойца РФ представят к награде

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале рассказал, что 11 августа в Курской области оператор дрона заметил оставленную на дороге БМП-1 противника. В этот момент шесть украинских солдат прятались в лесу. Российский боец сам вызвался доехать до боевой машины на гражданском ВАЗе и уничтожить ее. Смирнов уточнил, что солдат подъехал к технике и сжег ее обычной канистрой с бензином.

По данным SHOT, бойца представят к награде.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, которые взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

