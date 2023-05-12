Правозащитники подали иск против администрации Байдена

При этом американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с НСН говорил, что рейтинг американского лидера Джо Байдена упал до рекордно низких значений именно из-за экономической политики и нелегальных мигрантов.

Так, рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордных 37% в апреле, следует из данных опроса Gallup, передает «Радиоточка НСН».

