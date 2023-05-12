Правозащитники подали иск против администрации Байдена
Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обратился в федеральный суд с иском против администрации президента США Джо Байдена из-за ограничений предоставления убежища мигрантам.
С 11 мая вступают в силу меры, которые предусматривают невозможность предоставления убежища в случае незаконного пересечения границы.
При этом американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с НСН говорил, что рейтинг американского лидера Джо Байдена упал до рекордно низких значений именно из-за экономической политики и нелегальных мигрантов.
Так, рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордных 37% в апреле, следует из данных опроса Gallup, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru