Трамп пообещал уволить главу ФРС после переизбрания

Трамп назвал Пауэлла политизированным. Экс-президент не исключил, что глава ФРС ближе к выборам предпримет шаги, чтобы помочь Демократической партии.

«Мне кажется, что он пытается снизить процентную ставку для того, чтобы обеспечить избрание некоторым людям», - сказал политик.

Пауэлл занял должность в 2018 году. Его выдвинул Трамп, бывший на тот момент главой Белого дома.

ФРС 31 января оставила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Пауэлл констатировал, что уровень инфляции в США по-прежнему на высоком уровне, сообщает «Радиоточка НСН».

