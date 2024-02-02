Трамп пообещал уволить главу ФРС после переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания лишит должности главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Политик дал интервью телеканалу Fox Business.
Трамп назвал Пауэлла политизированным. Экс-президент не исключил, что глава ФРС ближе к выборам предпримет шаги, чтобы помочь Демократической партии.
«Мне кажется, что он пытается снизить процентную ставку для того, чтобы обеспечить избрание некоторым людям», - сказал политик.
Пауэлл занял должность в 2018 году. Его выдвинул Трамп, бывший на тот момент главой Белого дома.
ФРС 31 января оставила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Пауэлл констатировал, что уровень инфляции в США по-прежнему на высоком уровне, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru