СМИ: Суд на Украине конфисковал имущество и песни Таисии Повалий

Украинский суд конфисковал песни и имущество певицы Таисии Повалий, сообщил РБК.

Ранее против нее был подан иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Певица Таисия Повалий заявила, что хочет выступить в Киеве после завершения СВО

Суд взыскал в доход государства семь земельных участков Повалий в Киевской области, жилой дом площадью 442 кв.м., автомобиль BMW X5, а также права на музыку и слова девяти музыкальных композиций, среди которых «Обниму тебя», «Бусинки любви», «Больше чем близко» и другие.

Певица в 2022 году уехала в Россию и выступила в поддержку военной операции на Украине. В последствии она получила гражданство РФ.

На Украине против Повалий возбуждены уголовные дела, в том числе за «коллаборационную деятельность», публичные призывы к «агрессивной войне» и оправдание вооруженной агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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