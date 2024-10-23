СМИ: Суд на Украине конфисковал имущество и песни Таисии Повалий

Суд взыскал в доход государства семь земельных участков Повалий в Киевской области, жилой дом площадью 442 кв.м., автомобиль BMW X5, а также права на музыку и слова девяти музыкальных композиций, среди которых «Обниму тебя», «Бусинки любви», «Больше чем близко» и другие.

Певица в 2022 году уехала в Россию и выступила в поддержку военной операции на Украине. В последствии она получила гражданство РФ.

На Украине против Повалий возбуждены уголовные дела, в том числе за «коллаборационную деятельность», публичные призывы к «агрессивной войне» и оправдание вооруженной агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







