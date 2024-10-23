СМИ: Суд на Украине конфисковал имущество и песни Таисии Повалий
Украинский суд конфисковал песни и имущество певицы Таисии Повалий, сообщил РБК.
Ранее против нее был подан иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
Суд взыскал в доход государства семь земельных участков Повалий в Киевской области, жилой дом площадью 442 кв.м., автомобиль BMW X5, а также права на музыку и слова девяти музыкальных композиций, среди которых «Обниму тебя», «Бусинки любви», «Больше чем близко» и другие.
Певица в 2022 году уехала в Россию и выступила в поддержку военной операции на Украине. В последствии она получила гражданство РФ.
На Украине против Повалий возбуждены уголовные дела, в том числе за «коллаборационную деятельность», публичные призывы к «агрессивной войне» и оправдание вооруженной агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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