Певица Таисия Повалий заявила, что хочет выступить в Киеве после завершения СВО
Певица Таисия Повалий, поддерживающая Россию, заявила, что хотела бы устроить концерт в Киеве после окончания спецоперации. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Tatarka FM.
Певица отметила, что когда она выступала в Луганске во время спецоперации, местные жители встретили ее очень тепло. На вопрос, хотела ли бы она вернуться на Украину, Повалий ответила, что она хочет дать концерт в Киеве, как только завершится военная операция России на Украине.
Она также выразила желание приехать с концертом в Донецк.
Ранее Повалий поддержала проведение СВО и рассказала, что это решение России стало спасением для таких людей, как она, которые «затаились» и ждали перемен на Украине с 2014 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru