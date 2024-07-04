Певица Таисия Повалий заявила, что хочет выступить в Киеве после завершения СВО

Певица отметила, что когда она выступала в Луганске во время спецоперации, местные жители встретили ее очень тепло. На вопрос, хотела ли бы она вернуться на Украину, Повалий ответила, что она хочет дать концерт в Киеве, как только завершится военная операция России на Украине.

Она также выразила желание приехать с концертом в Донецк.

Ранее Повалий поддержала проведение СВО и рассказала, что это решение России стало спасением для таких людей, как она, которые «затаились» и ждали перемен на Украине с 2014 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

