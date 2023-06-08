СМИ: страны Запада готовы предложить Украине устаревшие истребители F-18

Как отмечает издание, в ходе переговоров о будущих поставках F-16, Украине предлагают устаревшие, но хорошо зарекомендовавшие себя и проверенные F-18.

О намерении избавиться от них после поставок новейших F-35 уже заявили в Канаде, Австралии, Финляндии и Швейцарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие страны выразили готовность поставить Украине истребители F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



