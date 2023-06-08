СМИ: страны Запада готовы предложить Украине устаревшие истребители F-18
Ряд стран готов предложить Киеву десятки истребителей F-18, в настоящий момент обсуждается вариант поставок этих самолетов, пишет Politico.
Как отмечает издание, в ходе переговоров о будущих поставках F-16, Украине предлагают устаревшие, но хорошо зарекомендовавшие себя и проверенные F-18.
О намерении избавиться от них после поставок новейших F-35 уже заявили в Канаде, Австралии, Финляндии и Швейцарии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие страны выразили готовность поставить Украине истребители F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru