СМИ: Страны G7 ведут переговоры по использованию российских активов

По данным издания, в последние недели страны G7 стали активнее обсуждать возможность расходования части из почти $300 млрд, принадлежащих РФ и замороженных на Западе после начала специальной военной операции. Газета отмечает, что переговоры активизировали из-за несогласования двух пакетов помощи Украине на сумму свыше $100 млрд.

По словам неназванного американского чиновника, участвовавшего в переговорах, западные страны могут обсудить использование российских активов на возможной встрече лидеров G7 в феврале следующего года.

«Вашингтон ведет активные переговоры по поводу использования российских... активов и считает, что для принятия решения есть короткие сроки», — отмечается в материале.

