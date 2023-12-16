СМИ: Страны G7 ведут переговоры по использованию российских активов

Представители стран Группы семи активизировали переговоры по использованию конфискованных активов России. Об этом пишет Financial Times.

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По данным издания, в последние недели страны G7 стали активнее обсуждать возможность расходования части из почти $300 млрд, принадлежащих РФ и замороженных на Западе после начала специальной военной операции. Газета отмечает, что переговоры активизировали из-за несогласования двух пакетов помощи Украине на сумму свыше $100 млрд.

По словам неназванного американского чиновника, участвовавшего в переговорах, западные страны могут обсудить использование российских активов на возможной встрече лидеров G7 в феврале следующего года.

«Вашингтон ведет активные переговоры по поводу использования российских... активов и считает, что для принятия решения есть короткие сроки», — отмечается в материале.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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