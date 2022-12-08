Страны Евросоюза намерены пополнить Европейский фонд мира, из которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине, еще на €2 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.

По их данным, главы внешнеполитических ведомств государств ЕС примут решение о пополнении фонда на встрече в Брюсселе, которая состоится 12 декабря.