СМИ: страны ЕС договорились выделить на военную помощь Украине ещё €2 млрд

Страны Евросоюза намерены пополнить Европейский фонд мира, из которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине, еще на €2 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники.

По их данным, главы внешнеполитических ведомств государств ЕС примут решение о пополнении фонда на встрече в Брюсселе, которая состоится 12 декабря.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал пополнить этот фонд до конца года, так как за более чем девять месяцев украинского конфликта его средства были израсходованы.

Ранее ЕС не смог согласовать финпомощь Украине на 2023 год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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