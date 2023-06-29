СМИ: старший сын Асада окончил магистратуру МГУ с красным дипломом
29 июня 202319:45
Старший сын сирийского лидера Башара Асада Хафез получил степень магистра по математике в МГУ, сообщает Al-Watan.
Газета уточняет, что он окончил магистратуру с красным дипломом. Темой его диссертации была теория чисел.
Также сообщается, что ректор МГУ Виктор Садовничий пригласил жену Башара Асада и мать Хафеза Асму.
Ранее преподаватель ВШЭ Евгения Абелюк назвала плюсы электронных дипломов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru