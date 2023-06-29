СМИ: старший сын Асада окончил магистратуру МГУ с красным дипломом

Старший сын сирийского лидера Башара Асада Хафез получил степень магистра по математике в МГУ, сообщает Al-Watan.

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Газета уточняет, что он окончил магистратуру с красным дипломом. Темой его диссертации была теория чисел.

Также сообщается, что ректор МГУ Виктор Садовничий пригласил жену Башара Асада и мать Хафеза Асму.

Ранее преподаватель ВШЭ Евгения Абелюк назвала плюсы электронных дипломов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МГУБашар Асад

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