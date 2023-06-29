СМИ: старший сын Асада окончил магистратуру МГУ с красным дипломом

Путин указал на отсутствие непреодолимых для РФ трудностей Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС Суд заочно приговорил к восьми годам колонии медиаменеджера Красильщика за фейки об армии Минюст внес правозащитную группу «Агора» в перечень нежелательных НПО Костомаров опубликовал новое видео реабилитации после ампутаций