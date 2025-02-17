СМИ: США запросили у ЕС предложения по гарантиям безопасности для Украины

Агентство ссылается на попавшие в его распоряжение документы, согласно которым в Вашингтоне хотят узнать, готовы ли страны Евросоюза предоставить свои войска, что в этом случае потребуется от США.

«Также в Белом доме интересуются, как следует реагировать союзникам в случае, если какие-либо развернутые ими войска подвергнутся нападению со стороны России», - говорится в публикации.

Кроме того, США хотят знать, каким образом Европа может в настоящее время укрепить переговорную позицию Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал создать «Вооружённые силы Европы», сообщает RT.

