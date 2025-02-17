СМИ: США запросили у ЕС предложения по гарантиям безопасности для Украины

США запросили у Евросоюза перечень гарантий безопасности, которые Европа готовы дать Украине в рамках урегулирования конфликта с РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство ссылается на попавшие в его распоряжение документы, согласно которым в Вашингтоне хотят узнать, готовы ли страны Евросоюза предоставить свои войска, что в этом случае потребуется от США.

«Также в Белом доме интересуются, как следует реагировать союзникам в случае, если какие-либо развернутые ими войска подвергнутся нападению со стороны России», - говорится в публикации.

Кроме того, США хотят знать, каким образом Европа может в настоящее время укрепить переговорную позицию Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал создать «Вооружённые силы Европы», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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