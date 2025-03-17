СМИ: США выйдут из группы, ведущей расследования против России

США выходят из международной группы, которая ведет расследования в том числе против российских властей в контексте конфликта на Украине. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, американский минюст тайно проинформировал о своем решении европейских чиновников. Отмечается, что Вашингтон покинет межнациональную группу в связи с необходимостью перераспределить ресурсы. Кроме того, администрация США сократит деятельность команды, сотрудничающей с прокурорами и правоохранителями Украины.

США присоединились к группе по расследованиям в 2023 году. Ожидается, что американская сторона сообщит о своем решении о выходе в письме членам Евроюста 17 марта.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты прекратят поддержку для радарных глушителей истребителей F-16 на Украине, пишет 360.ru.

