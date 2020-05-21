СМИ: США выходят из Договора по открытому небу

США выходят из Договора по открытому небу. Официально Вашингтон объявит об этом Москве в пятницу, 22 мая. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

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Осенью прошлого года заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Москва не планирует выходить из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если на такие меры решится сам Вашингтон.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 государствами, входящими в ОБСЕ. Он позволяет странам периодически совершать облет территории друг друга для наблюдения за военной активностью.

В прошлом году СМИ неоднократно сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа намерена выйти из договора.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ДоговорСША
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