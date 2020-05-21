СМИ: США выходят из Договора по открытому небу

Осенью прошлого года заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Москва не планирует выходить из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если на такие меры решится сам Вашингтон.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 государствами, входящими в ОБСЕ. Он позволяет странам периодически совершать облет территории друг друга для наблюдения за военной активностью.

В прошлом году СМИ неоднократно сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа намерена выйти из договора.



