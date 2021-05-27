СМИ: США уведомили РФ, что не вернутся в ДОН

По данным агентства, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила о решении в беседе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Associated Press отмечает, что американская сторона провела оценку целесообразности восстановления своего участия в ДОН, и по ее итогам приняла решение не возвращаться в соглашение.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить ДОН на предстоящей встрече в Женеве. Песков подчеркнул, что у Вашингтона мало времени на пересмотр ранее принятых решений, поскольку Москва в скором времени завершит процедуры по денонсации договора.

Договор по открытому небу вступил в силу с 1 января 2002 года. Страны-участницы соглашения получили право открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

США запустили процедуру выхода из ДОН в мае 2020 года, уже в ноябре процесс был завершен. Москва объявила о запуске межведомственных процедур по выходу из соглашения в январе. Как пояснили в МИД России, США своими действиями нарушили баланс интересов других государств. В мае Госдума единогласно проголосовала за денонсацию ДОН.

