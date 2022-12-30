СМИ: США упустили шанс договориться с Россией
Вашингтон упустил возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении Североатлантического альянса на восток, вместо этого он спровоцировал конфликт на Украине. Такое мнение выразил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive.
По его словам, Соединенным Штатам сегодня было бы намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям президента России Владимира Путина. Бэндоу отметил, что такой шаг со стороны Вашингтона продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Москвой. Кроме того, он указал, что Штаты смогли бы таким образом серьезно сократить военные расходы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не нарушил обещание о нерасширении на восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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