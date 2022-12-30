СМИ: США упустили шанс договориться с Россией

По его словам, Соединенным Штатам сегодня было бы намного лучше, если бы они серьезнее отнеслись к требованиям президента России Владимира Путина. Бэндоу отметил, что такой шаг со стороны Вашингтона продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Москвой. Кроме того, он указал, что Штаты смогли бы таким образом серьезно сократить военные расходы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не нарушил обещание о нерасширении на восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

