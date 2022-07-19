СМИ: США теряют влияние на Ближнем Востоке

Считающие себя «хозяевами» Ближнего Востока США теряют свое влияние в регионе. Об этом пишет Cumhuriyet.

Байден пообещал помешать России занять партнерское место США для стран Ближнего Востока

Турецкое издание напомнило, что во время визита на Ближний Восток президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США планируют сохранить активность в регионе и не позволить России и Китаю заполнить образовавшийся вакуум. Слова президента прозвучали в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния Вашингтона на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру. В материале отмечается, что у заявления Байдена есть проблема: отношения РФ и КНР с арабскими странами и Израилем лишь развиваются и углубляются, указывает РИА ФАН.

Cumhuriyet подчеркивает, что на Ближнем Востоке есть переизбыток «империализма» США, однако такая ситуация не вечна. Ослабление гегемонии Вашингтона провоцирует распад «американского» Ближнего Востока, и страны региона смогут проводить «многостороннюю» внешнюю политику.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокДжо БайденСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры