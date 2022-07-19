СМИ: США теряют влияние на Ближнем Востоке

Турецкое издание напомнило, что во время визита на Ближний Восток президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США планируют сохранить активность в регионе и не позволить России и Китаю заполнить образовавшийся вакуум. Слова президента прозвучали в контексте формирования арабо-израильского союза против Ирана на фоне ослабления влияния Вашингтона на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру. В материале отмечается, что у заявления Байдена есть проблема: отношения РФ и КНР с арабскими странами и Израилем лишь развиваются и углубляются, указывает РИА ФАН.

Cumhuriyet подчеркивает, что на Ближнем Востоке есть переизбыток «империализма» США, однако такая ситуация не вечна. Ослабление гегемонии Вашингтона провоцирует распад «американского» Ближнего Востока, и страны региона смогут проводить «многостороннюю» внешнюю политику.

