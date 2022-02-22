СМИ: США советуют Зеленскому перебраться из Киева во Львов

По данным телекомпании, Вашингтон настоятельно советует Зеленскому покинуть Киев. При этом не уточняется, кто и из каких соображений призывает украинского лидера к эвакуации.

Ранее канал NBC сообщал, что на фоне обострения в Донбассе и слухов о грядущем «вторжении» России Белый дом и правительство Украины проводили консультации о возможном отъезде Зеленского из Киева.

