СМИ: США сделали России «серьезное предложение» по освобождению Уилана

Американские власти продолжат работу по освобождению Пола Уилана пока он не вернется к семье. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.

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Источник телеканала отметил, что России было сделано «серьёзное предложение» в обмен на освобождение американца.

Сам Уилан в телефонном разговоре с CNN указал, что разочарован медленным темпом работ по его освобождению. Также он выразил обеспокоенность тем, из-за геополитических проблем о нём могут забыть.

Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты между Россией и США по обмену заключенными сохраняются, однако они должны происходить «в полной тишине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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