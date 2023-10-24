СМИ: США сделали России «серьезное предложение» по освобождению Уилана

Источник телеканала отметил, что России было сделано «серьёзное предложение» в обмен на освобождение американца.

Сам Уилан в телефонном разговоре с CNN указал, что разочарован медленным темпом работ по его освобождению. Также он выразил обеспокоенность тем, из-за геополитических проблем о нём могут забыть.

Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что определенные контакты между Россией и США по обмену заключенными сохраняются, однако они должны происходить «в полной тишине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».