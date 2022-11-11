Рябков анонсировал заседание комиссии по ДСНВ в Каире
Двусторонняя консультативная комиссия России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) проведет заседание в Каире в конце ноября-начале декабря. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.
«Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате. Его продолжительность примерно неделя - с конца ноября до первых чисел декабря», — рассказал дипломат.
Делегацию РФ возглавит спецпредставитель министра, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Леонтьев.
По словам Рябкова, одним из вопросов в повестке встречи станет возобновление инспекций по ДСНВ. Замминистра подчеркнул, что заседание консультативной комиссии не связано с проблематикой стратегической стабильности.
«Диалог по стратстабильности был прерван американцами, они знают о наших предложениях, которые выдвигались прошлой осенью и прошлой зимой, адресованы были в форме проектов соответствующих соглашений с США и НАТО. Вот на этом мы остановились», — указал Рябков.
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