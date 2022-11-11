Рябков анонсировал заседание комиссии по ДСНВ в Каире

«Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате. Его продолжительность примерно неделя - с конца ноября до первых чисел декабря», — рассказал дипломат.

Делегацию РФ возглавит спецпредставитель министра, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Леонтьев.

По словам Рябкова, одним из вопросов в повестке встречи станет возобновление инспекций по ДСНВ. Замминистра подчеркнул, что заседание консультативной комиссии не связано с проблематикой стратегической стабильности.

«Диалог по стратстабильности был прерван американцами, они знают о наших предложениях, которые выдвигались прошлой осенью и прошлой зимой, адресованы были в форме проектов соответствующих соглашений с США и НАТО. Вот на этом мы остановились», — указал Рябков.

