В Иране рассказали, в каком случае ядерная сделка страны с США не состоится

Ядерная сделка Ирана и США не состоится, если американская сторона будет настаивать на полной остановке обогащения урана. Об этом заявил замглавы МИД республики Маджид Тахт-Раванчи, сообщает агентство Mizan.

«Если США преследуют цель остановить обогащение урана Ираном, то работа не пойдет», - указал замминистра.

Он подчеркнул, что Тегеран не отступится в вопросе обогащения.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что республика еще не получила от Вашингтона письменного предложения по сделке.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал возможным заключение соглашения с США по ядерной программе, если Штаты откажутся от попыток запугивания Тегерана, пишет RT.

