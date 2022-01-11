СМИ сообщили о решении США «тайно» выделить военную помощь Украине на $200 млн

По данным телеканала, Вашингтон «тихо» принял соответствующее решение в конце декабря, за несколько недель до переговоров России и США. Источники отмечают, что помощь выделят на единицы оборудования, поставлявшиеся США ранее, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, пишет Газета.ру.

Сообщается, что американская администрация непублично уведомила Конгресс об одобрении помощи Киеву, некоторые официальные лица США узнали об этом решении по секретным каналам.

За последние семь лет сумма военной помощи США Украине достигла $2,5 млрд. В Вашингтоне отмечали, что поставки вооружения могут увеличиться при обострении ситуации на границе с Россией, пишут Известия.

