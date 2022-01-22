СМИ: США попросили Россию не публиковать письменный ответ по гарантиям безопасности
Должностные лица США обратились к российским коллегам с просьбой не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
По данным газеты, в Госдепе допустили, что Москва «может решить опубликовать» полученный документ, несмотря на обращение. Также в американском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в ответе США на российские предложения будут содержаться предложения Вашингтона по вопросам безопасности. Кроме того, документ продемонстрирует заинтересованность Соединенных Штатов в продолжении диалога с РФ, однако в нем не будет обещаний, касающихся ограничений на прием новых членов в НАТО.
Ранее США согласились предоставить России письменный ответ на предложенные в декабре проекты соглашений по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Женеве условились, что Вашингтон передаст Москве необходимые документы на следующей неделе. После этого главы внешнеполитических ведомств двух стран планируют провести еще одну встречу.
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