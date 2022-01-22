СМИ: США попросили Россию не публиковать письменный ответ по гарантиям безопасности

Должностные лица США обратились к российским коллегам с просьбой не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

«На следующей неделе». Лавров рассказал, когда США ответят на предложения РФ

По данным газеты, в Госдепе допустили, что Москва «может решить опубликовать» полученный документ, несмотря на обращение. Также в американском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в ответе США на российские предложения будут содержаться предложения Вашингтона по вопросам безопасности. Кроме того, документ продемонстрирует заинтересованность Соединенных Штатов в продолжении диалога с РФ, однако в нем не будет обещаний, касающихся ограничений на прием новых членов в НАТО.

Ранее США согласились предоставить России письменный ответ на предложенные в декабре проекты соглашений по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Женеве условились, что Вашингтон передаст Москве необходимые документы на следующей неделе. После этого главы внешнеполитических ведомств двух стран планируют провести еще одну встречу.

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