СМИ: США планируют предложить Германии сделку по Северному потоку - 2

Администрация президента Байдена может пересмотреть политику США в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток - 2», включая переговоры о возможном смягчении санкций, пишет The Wall Street Journal.

Администрация планирует ввести два предложения. Первое касается механизма, который позволит прерывать поставки газа, чтобы не позволить Москве использовать «Северный поток - 2» для давления на Украину. Второе требование может быть связано с изменением политики Москвы, после чего часть санкций могут снять.

Белый дом: США считают «Северный поток-2» плохой сделкой

За день до инаугурация Байдена бывшая администрация президента включила в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна», танкеры «Максим Горький» и «Сьерра», а также фирму «Рустанкер».



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияСШАСеверный Поток-2
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