Белый дом: США считают «Северный поток-2» плохой сделкой

Официальный представитель Белого дома прокомментировала вопрос, рассматривают ли власти вероятность снятия санкций с проекта из-за сообщений о подобных просьбах со стороны ФРГ.

«Президент [Джо] Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идет в разрез с собственными провозглашёнными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — цитирует Псаки РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнула, что американская сторона продолжит следить за завершением строительства и сертификации «Северного потока-2», и в случае необходимости будет решать вопрос применения санкций вместе с союзниками и партнёрами.

