Белый дом: США считают «Северный поток-2» плохой сделкой
Позиция США по проекту газопровода «Северный поток-2» остаётся неизменной, американская администрация считает его плохой сделкой. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Официальный представитель Белого дома прокомментировала вопрос, рассматривают ли власти вероятность снятия санкций с проекта из-за сообщений о подобных просьбах со стороны ФРГ.
«Президент [Джо] Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идет в разрез с собственными провозглашёнными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — цитирует Псаки РИА Новости.
Пресс-секретарь подчеркнула, что американская сторона продолжит следить за завершением строительства и сертификации «Северного потока-2», и в случае необходимости будет решать вопрос применения санкций вместе с союзниками и партнёрами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Белый дом: США считают «Северный поток-2» плохой сделкой
- СМИ сообщили об извержении вулкана Этна на Сицилии
- Аэропорт Краснодара приостанавливает работу из-за сильного снегопада
- Представитель ВОЗ в РФ: Говорить об отмене масочного режима в России рано
- Россия и Пакистан заключили контракты на поставку вооружений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru