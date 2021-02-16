Белый дом: США считают «Северный поток-2» плохой сделкой

Позиция США по проекту газопровода «Северный поток-2» остаётся неизменной, американская администрация считает его плохой сделкой. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

СМИ сообщили о старте переговоров США и Германии по «Северному потоку - 2»

Официальный представитель Белого дома прокомментировала вопрос, рассматривают ли власти вероятность снятия санкций с проекта из-за сообщений о подобных просьбах со стороны ФРГ.

«Президент [Джо] Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями и потому что это идет в разрез с собственными провозглашёнными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — цитирует Псаки РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнула, что американская сторона продолжит следить за завершением строительства и сертификации «Северного потока-2», и в случае необходимости будет решать вопрос применения санкций вместе с союзниками и партнёрами.

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ТЕГИ:ФРГСШАСанкции СШАБелый ДомСеверный Поток-2
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